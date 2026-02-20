«Динамо» и «Зенит» 21 февраля проведут матч закрытом режиме

По данным «СЭ», «Динамо» и «Зенит» 21 февраля планируют провести товарищеский матч в ОАЭ.

Планируется три тайма по 45 минут. Встреча пройдет в закрытом режиме.

После 18 туров РПЛ-2025/26 «Динамо» набрало 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Зенит» с 39 очками располагается на второй строчке.