«Краснодар» и «Фламенго» согласовали трансфер Лео Перейры

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Как стало известно «СЭ», «Краснодару» и «Фламенго» удалось согласовать переход бразильского защитника Лео Перейры.

«Краснодар» сделал предложение «Фламенго». Бразильцы его одобрили. Игрок дал согласие на переход в «Краснодар».

Ранее, 5 августа , Sport24 сообщил, что «Краснодар» интересуется 26-летним защитником.

В прошлом сезоне Перейра провел за клуб 23 матча и забил 2 гола.