В «Маккаби» назвали слухами информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику молодежной сборной Израиля

В пресс-службе «Маккаби» (Тель-Авив) в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировали на информацию об интересе «Зенита» к полузащитнику Оскару Глуху.

«В соответствии с политикой клуба мы не можем говорить о слухах и домыслах различных СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

По информации Sport5, питерский клуб направил официальное письмо команде из Израиля и предложил за игрока 4 миллиона евро. «Маккаби» требует за полузащитника 6 миллионов евро. В настоящее время стороны ведут переговоры.

В текущем сезоне 18-летний игрок провел за «Маккаби Тель-Авив» три матча в Лиге конференций и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 500 тысяч евро. В составе молодежной сборной Израиля Глух провел два матча.