Жигулев: «Пока я еще без команды, но есть варианты в РПЛ»

Бывший полузащитник польского «Заглембе» Илья Жигулев рассказал о поиске нового клуба.

«Пока я еще без команды, но есть варианты. Я рассматриваю предложения от клубов Российской премьер-лиги. Пока только это могу сказать. Занимаюсь индивидуально, тренируюсь, поддерживаю форму», — сказал Жигулев Metaratings.ru.

Летом 26-летний Жигулев стал свободным агентом и может бесплатно перейти в любой клуб.

Ранее в РПЛ он выступал за «Краснодар», «Ротор» и «Урал».