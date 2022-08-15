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15 августа, 16:49

Жигулев: «Пока я еще без команды, но есть варианты в РПЛ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник польского «Заглембе» Илья Жигулев рассказал о поиске нового клуба.

«Пока я еще без команды, но есть варианты. Я рассматриваю предложения от клубов Российской премьер-лиги. Пока только это могу сказать. Занимаюсь индивидуально, тренируюсь, поддерживаю форму», — сказал Жигулев Metaratings.ru.

Летом 26-летний Жигулев стал свободным агентом и может бесплатно перейти в любой клуб.

Ранее в РПЛ он выступал за «Краснодар», «Ротор» и «Урал».

Источник: https://metaratings.ru/news/zhigulev-rassmatrivayu-predlozheniya-ot-klubov-rpl-1336296/
Илья Жигулев
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