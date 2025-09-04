Футбол
4 сентября, 15:22

Источник: «Бешикташ» возобновил интерес к Батракову

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Бешикташ» снова интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает Sporx.

По информации источника, в приобретении 20-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер турецкого клуба Серген Ялчин.

В июне 2025 года «СЭ» сообщал, что «Бешикташ» был готов предложить за Батракова 10 миллионов евро, но футболист продлил контракт с «Локомотивом».

Александер Джику, Жерсон, Педро и&nbsp;Антон Миранчук.«Спартак» ищет центрального защитника, Жерсон и Педро интересны клубам Саудовской Аравии. Таблица трансферов РПЛ

В текущем сезоне Батраков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
  • Динамов

    Чемпионат Турции помоYка, всегда ей был и всегда ей будет. Переходить имеет смысл в Реал, в Барселону, в Манчестер Сити, в Ливерпуль, но уж никак не из одной футбольной помоYки в другую такую же помоYку.

    04.09.2025

  • инок

    Агент - рассмотрим Турцию когда никто не предложит каких-либо денег за Батракова.((

    04.09.2025

  • chep

    В современных реалия трансферного рынка, Батраков стоит 60-70 мил. Единственный негативный момент влияющий на стоимость, это отсутствие еврокубков.

    04.09.2025

    • Глебов — о первых сборах в ЦСКА: «Даже морально уставал. Боялся, что ошибусь и меня уберут»

    В махачкалинском «Динамо» заявили, что согласовали с «Краснодаром» трансфер Пальцева
