Источник: «Бешикташ» возобновил интерес к Батракову
«Бешикташ» снова интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает Sporx.
По информации источника, в приобретении 20-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер турецкого клуба Серген Ялчин.
В июне 2025 года «СЭ» сообщал, что «Бешикташ» был готов предложить за Батракова 10 миллионов евро, но футболист продлил контракт с «Локомотивом».
В текущем сезоне Батраков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.
