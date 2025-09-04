Источник: «Бешикташ» возобновил интерес к Батракову

«Бешикташ» снова интересуется полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым, сообщает Sporx.

По информации источника, в приобретении 20-летнего россиянина заинтересован лично главный тренер турецкого клуба Серген Ялчин.

В июне 2025 года «СЭ» сообщал, что «Бешикташ» был готов предложить за Батракова 10 миллионов евро, но футболист продлил контракт с «Локомотивом».

В текущем сезоне Батраков провел 10 матчей во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.