Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила арбитра Владислава Безбородова от судейства матчей РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Решение было принято на заседании, которое состоялось в пятницу, 8 ноября.

«Признать судью РПЛ Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг», — говорится в заявлении РФС.

В начале октября пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» оставил комментарий в социальной сети, в котором хвалит работу российского арбитра Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи».