В махачкалинском «Динамо» отреагировали на слухи о переходе в клуб бывшего форварда «Спартака» Нимели

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном подписании бывшего нападающего «Спартака» Сильвануса Нимели.

Ранее издание Sport24 сообщило, что клуб из Махачкалы занимается оформлением визы для футболиста, выступающего за узбекистанский «Сурхан».

«Я бы не бежал так быстро вперед. Всякие слухи могут появляться. Пока не стал бы комментировать», — сказал Газизов «СЭ».

25-летний либериец играет за «Сурхан» с февраля 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 результативных передач.

С 2017 по 2021 годы Нимели принадлежал московскому «Спартаку». Он провел один матч за основную команду красно-белых, в остальное время выступая за «Спартак-2».