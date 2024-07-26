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Сегодня, 13:44

Махачкалинское «Динамо» планирует подписать четырех новых футболистов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов назвал «СЭ» количество новичков, которые присоединятся к клубу в летнее трансферное окно.

«Трансферная кампания идет хорошо. Думаю, в конце этой недели — на следующей неделе появятся два новых игрока. Потом еще два. То есть максимум четыре человека. Определенные игроки находятся в распоряжении клуба, проходят медосмотр. Последние штрихи. Если все нормально, то объявим», — сказал Газизов «СЭ».

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории выступает в РПЛ. В 1-м туре команда сыграла вничью с «Химками» (1:1). Во 2-м туре команда встретится на выезде с «Краснодаром» (28 июля). Матч 3-го тура против «Пари НН» запланирован на 4 августа.

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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В махачкалинском «Динамо» отреагировали на слухи о переходе в клуб бывшего форварда «Спартака» Нимели
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
Результаты / календарь
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30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 0 1
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