«Химки» реализовали около 4,5 тысячи билетов на матч против «Спартака»

В пресс-службе «Химок» ответили на вопрос «СЭ» о количестве проданных билетов на матч 2-го тура РПЛ против «Спартака».

«На сегодняшний день клуб реализовал 4413 билетов на предстоящий матч», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Встреча между «Химками» и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 28 июля, на «Арене Химки». Начало — в 15.00 по московскому времени.