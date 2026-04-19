«Спартак» — «Ахмат»: видео голов

«Спартак» обыграл «Ахмат» в 25-м туре чемпионата России — 3:1. Матч прошел на «Лукойл Арене» в Москве.

21-я минута. Эсекьель Барко — 1:0

28-я минута. Маркиньос — 2:0

40-я минута. Жедсон Фернандеш — 3:0

41-я минута. Максим Самородов — 3:1

«Спартак» набрал 45 очков и вышел на четвертое место в таблице РПЛ. «Ахмат» с 31 баллом сохраняет девятую строчку.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. Лукойл Арена (Москва)

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