«Крылья Советов» — «Урал»: видео голов
«Крылья Советов» принимают «Урал» в матче 15-го тура чемпионата России.
Счет в первом тайме с пенальти открыл полузащитник самарцев Бенхамин Гарре. Через несколько минут в ворота гостей был назначен еще один 11-метровый, но вратарь «Урала» Илья Помазун отбил удар защитника Фернандо Костанцы.
Сразу после перерыва «Урал» сравнял счет — отличился защитник Силвие Бегич.
На 66-й минуте форвард Владислав Шитов вывел «Крылья» вперед.
14-я минута. Гарре — 1:0
46-я минута. Бегич — 1:1
66-я минута. Шитов — 2:1
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