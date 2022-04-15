Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему московский клуб заставил его покинуть Европу.

«Буду очень откровенным. Когда я уехал из «ПСЖ», я еще пару месяцев боялся вот чего. Всю жизнь я ждал одного, — победы в Лиге чемпионов. Как и любой, кто работает в футбольном клубе. Никогда еще «ПСЖ» не имел таких шансов, как в этом сезоне. К ним пришли Месси, Рамос, Хакими, Вейналдум, Мендеш. Я много сидел и думал, правильный ли выбор сделал. Ведь я всю жизнь ждал победы в Лиге чемпионов. Вдруг вот сейчас я ушел, а «ПСЖ» возьмет и завоюет кубок. Но я ничего не смог сделать с теми силами, которые привели меня сюда. Подход у Леонида Федуна просто фантастический. Он заставил меня поверить в том, что он именно меня и ждал. Ждал, что я приду и подниму этот клуб снова в элиту российского футбола. Я почувствовал высокий уровень ответственности. До того, как я приехал сюда, я же никем особо не был с точки зрения ответственности. А сейчас уровень ответственности гораздо выше. Наверное, это действительно вызов для меня, этап в моей жизни», — сказал спортивный директор московского клуба в программе «Коммент.Шоу» на Youtube.

Каттани также отметил популярность «Спартака» среди болельщиков.

«Спартак» — главный клуб в мире по числу болельщиков. Не только в России, в мире. В Италии нет такой команды, у которой было бы столько болельщиков. Это особенная команда. «Ювентус»? У «Спартака» гораздо больше болельщиков. Мы ездили в Нижний Новгород, как будто в Москве играли. Там тоже огромная поддержка. Это нечто особенное. И вы чувствуете себя особенным. Не в плане, что ты шишка какая-то. А именно в плане высокой ответственности. Здесь очень сложно. Но если мне удастся сделать то, что я задумал, тогда эта работа запомнится мне, как главный вызов жизни», — заявил Катани.