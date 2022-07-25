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Нобоа ответил на вопрос, останется ли он в «Сочи»

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил, останется ли он в команде.

«Не знаю, останусь ли я в «Сочи». У меня еще год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не веду ни с кем переговоры. С «Зенитом» насчет перехода не общаюсь», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristian-noboa-ne-znayu-ostanus-li-v-sochi-no-peregovory-ni-s-kem-ne-vedu/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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