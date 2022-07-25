Нобоа ответил на вопрос, останется ли он в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа ответил, останется ли он в команде.

«Не знаю, останусь ли я в «Сочи». У меня еще год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не веду ни с кем переговоры. С «Зенитом» насчет перехода не общаюсь», — приводит слова Нобоа «РБ Спорт».

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года, куда перешел из «Зенита». Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона-2022/23.