В «Локомотиве» отреагировали на непринятие закона о возвращении пива на стадионы

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» отреагировал на блокировку Минздравом принятия закона о возвращении пива на стадионы.

«Человек приходит на футбол получить удовольствие и зрелище. Пиво это помогает по-своему. Я бы разрешил. Люди привыкли так отдыхать. Что в этом такого? Это же тоже традиции», — сказал Филатов «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ», что Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива на стадионы.

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