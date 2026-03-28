Губерниев — о запрете пива на стадионах: «Будь моя воля, я бы его вернул»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на блокировку Минздравом принятия закона о возвращении пива на стадионы.

«Будь моя воля, то я бы пиво вернул. Просто можно ограничить градус, например, до трех. Пиво — напиток футбольный. Тем более, что в вип ложах есть и крепкий алкоголь. Получается, что одним можно, а другим — нельзя. Все как в бизнес-классе самолета», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев сообщил «СЭ», что Минздрав заблокировал принятие закона о возвращении пива на стадионы.