Акинфеев обратился к Вагнеру Лав в связи с завершением карьеры бразильца

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение к бывшему одноклубнику Вагнеру Лав.

41-летний бразилец объявил о скором завершении карьеры 24 марта.

«Вага, привет. Прочитал новость о том, что ты завершаешь карьеру. Конечно, все это печально, но, как ты знаешь, время не щадит никого. Поэтому мы сейчас вспомним все моменты, которые мы прожили. Тот момент, наверное, самый главный в нашей карьере, когда ты приехал в ЦСКА — с корабля на бал, с самолета на старый стадион «Динамо». Тут же забил, выйдя на замену во втором тайме «Нефтчи». Мы прошли в Лигу чемпионов. Наверное, это пошел такой светлый путь для нашей команды, и, конечно, для твоей карьеры.

Не только я могу сказать, а все, кто с тобой играли, что ты потрясающий игрок, ты настоящий лидер, ты голеадор. За те мячи, которые ты забивал за ЦСКА, честно, как капитан команды, я тебе по сей день очень благодарен. Спасибо тебе огромное, что ты держал наше знамя всегда наверху. За все наши совместные годы команда не опускалась ниже третьего места. Твоя заслуга в этом огромна», — сказал Акинфеев в видео в соцсетях.

Бразилец дважды выступал за ЦСКА — с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Он провел в команде 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. С ЦСКА Вагнер трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился победителем Кубка страны и четыре раза выигрывал Суперкубок. В 2005 году ЦСКА с Вагнером стал победителем Кубка УЕФА. Форвард забил гол «Спортингу» (3:1) в финале турнира.

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