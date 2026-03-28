Акинфеев обратился к Вагнеру Лав в связи с завершением карьеры бразильца
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев записал видеообращение к бывшему одноклубнику Вагнеру Лав.
41-летний бразилец объявил о скором завершении карьеры 24 марта.
«Вага, привет. Прочитал новость о том, что ты завершаешь карьеру. Конечно, все это печально, но, как ты знаешь, время не щадит никого. Поэтому мы сейчас вспомним все моменты, которые мы прожили. Тот момент, наверное, самый главный в нашей карьере, когда ты приехал в ЦСКА — с корабля на бал, с самолета на старый стадион «Динамо». Тут же забил, выйдя на замену во втором тайме «Нефтчи». Мы прошли в Лигу чемпионов. Наверное, это пошел такой светлый путь для нашей команды, и, конечно, для твоей карьеры.
Не только я могу сказать, а все, кто с тобой играли, что ты потрясающий игрок, ты настоящий лидер, ты голеадор. За те мячи, которые ты забивал за ЦСКА, честно, как капитан команды, я тебе по сей день очень благодарен. Спасибо тебе огромное, что ты держал наше знамя всегда наверху. За все наши совместные годы команда не опускалась ниже третьего места. Твоя заслуга в этом огромна», — сказал Акинфеев в видео в соцсетях.
Бразилец дважды выступал за ЦСКА — с 2004 по 2012 годы, а также в 2013 году. Он провел в команде 259 матчей, забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. С ЦСКА Вагнер трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился победителем Кубка страны и четыре раза выигрывал Суперкубок. В 2005 году ЦСКА с Вагнером стал победителем Кубка УЕФА. Форвард забил гол «Спортингу» (3:1) в финале турнира.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
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2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
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3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
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4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
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5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
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8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
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9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
|
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
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Педро
Зенит
|6
|
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Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1