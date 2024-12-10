Тихонов назвал Угальде лучшим игроком «Спартака»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Когда его брали, многие говорили: «Зачем? Кто это такой?» А сейчас он раскрылся. Может быть, это был вопрос психологии. Возможно, было какое-то недопонимание среди партнеров или просто не везло. Хорошо, что он начал забивать. Думаю, это лучший игрок «Спартака» прямо сейчас», — сказал Тихонов «СЭ».

Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. За 18 матчей текущего сезона 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.