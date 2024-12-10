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Сегодня, 18:45

Тихонов назвал Угальде лучшим игроком «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «СЭ» оценил игру нападающего «Спартака» Манфреда Угальде.

«Когда его брали, многие говорили: «Зачем? Кто это такой?» А сейчас он раскрылся. Может быть, это был вопрос психологии. Возможно, было какое-то недопонимание среди партнеров или просто не везло. Хорошо, что он начал забивать. Думаю, это лучший игрок «Спартака» прямо сейчас», — сказал Тихонов «СЭ».

Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. За 18 матчей текущего сезона 22-летний костариканец забил 15 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 9 миллионов евро.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович. «Сейчас «Спартак» — самая сильная команда РПЛ». Андрей Тихонов — о Станковиче, Угальде и золотой гонке

Андрей Тихонов
Манфред Угальде
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 00:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
28.02 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
28.02 00:00
Пари НН – Акрон
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28.02 00:00
Динамо Мх – Локомотив
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28.02 00:00
Химки – Факел
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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