Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

Спортивный юрист оценила шансы РФС обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии

Читать «СЭ» в

Юрист Анна Анцелович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о возможности РФС обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии.

«В связи с тем, что уже было вынесено решение, в принципе, шансы немного ухудшаются. В силу того, что CAS достаточно сильно смотрит на прецеденты. Они, конечно, очень много обращают внимание с целью того, чтобы обеспечить единообразие принятых решений. В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально. Поэтому не могу сказать, что шансов вообще нету. Смысл идти есть. Но вынесенное решение, конечно, окажет влияние на последующие дела и не только в футболе, к сожалению», — сказала Анцелович корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Анцелович рассказала о прецедентах обжалования решений в Верховном суде Швейцарии.

«Уже были прецеденты. Это, конечно, не самая распространенная практика обжаловать решение Верховного суда по двум причинам. Во-первых, верховное заседание не рассматривает дело по существу. Оно рассматривает только на предмет наличия в деле каких-то процессуальных отступлений. Во-вторых, рассмотрение в Швейцарском суде достаточно дорогостоящая процедура. Потому что нужно привлекать швейцарских юристов, только они имеют право ходить в суд, также достаточно длительная процедура и так далее. Не каждое дело в CAS заканчивается апелляцией в трибунал, но они есть. И есть случаи, когда такие решения CAS отменялись», — добавила Анцелович.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.

РФС
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Драка с любовником жены, побег от разъяренного маршала. Какими были женщины великого хоккеиста Боброва
Мы опять проиграли информационную войну. В чем неправа Этери Тутберидзе, называя дерьмом американского блогера
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник Владимир Хубулов перешел в «Крылья Советов» из «Алании»

В «Крыльях Советов» прокомментировали трансфер Владимира Хубулова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости