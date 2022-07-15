Спортивный юрист оценила шансы РФС обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии

Юрист Анна Анцелович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о возможности РФС обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии.

«В связи с тем, что уже было вынесено решение, в принципе, шансы немного ухудшаются. В силу того, что CAS достаточно сильно смотрит на прецеденты. Они, конечно, очень много обращают внимание с целью того, чтобы обеспечить единообразие принятых решений. В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально. Поэтому не могу сказать, что шансов вообще нету. Смысл идти есть. Но вынесенное решение, конечно, окажет влияние на последующие дела и не только в футболе, к сожалению», — сказала Анцелович корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Также Анцелович рассказала о прецедентах обжалования решений в Верховном суде Швейцарии.

«Уже были прецеденты. Это, конечно, не самая распространенная практика обжаловать решение Верховного суда по двум причинам. Во-первых, верховное заседание не рассматривает дело по существу. Оно рассматривает только на предмет наличия в деле каких-то процессуальных отступлений. Во-вторых, рассмотрение в Швейцарском суде достаточно дорогостоящая процедура. Потому что нужно привлекать швейцарских юристов, только они имеют право ходить в суд, также достаточно длительная процедура и так далее. Не каждое дело в CAS заканчивается апелляцией в трибунал, но они есть. И есть случаи, когда такие решения CAS отменялись», — добавила Анцелович.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.

Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.