Спортивный юрист оценила шансы РФС обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии
Юрист Анна Анцелович в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказала о возможности РФС обжаловать решение CAS в Верховном суде Швейцарии.
«В связи с тем, что уже было вынесено решение, в принципе, шансы немного ухудшаются. В силу того, что CAS достаточно сильно смотрит на прецеденты. Они, конечно, очень много обращают внимание с целью того, чтобы обеспечить единообразие принятых решений. В любом случае каждое дело рассматривается индивидуально. Поэтому не могу сказать, что шансов вообще нету. Смысл идти есть. Но вынесенное решение, конечно, окажет влияние на последующие дела и не только в футболе, к сожалению», — сказала Анцелович корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Также Анцелович рассказала о прецедентах обжалования решений в Верховном суде Швейцарии.
«Уже были прецеденты. Это, конечно, не самая распространенная практика обжаловать решение Верховного суда по двум причинам. Во-первых, верховное заседание не рассматривает дело по существу. Оно рассматривает только на предмет наличия в деле каких-то процессуальных отступлений. Во-вторых, рассмотрение в Швейцарском суде достаточно дорогостоящая процедура. Потому что нужно привлекать швейцарских юристов, только они имеют право ходить в суд, также достаточно длительная процедура и так далее. Не каждое дело в CAS заканчивается апелляцией в трибунал, но они есть. И есть случаи, когда такие решения CAS отменялись», — добавила Анцелович.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции РФС на решение ФИФА и УЕФА об отстранении сборных от международных соревнований.
Также CAS отклонил апелляции «Зенита», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА на решение УЕФА об отстранении российских команд от еврокубков.
|И
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|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
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|0-0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -