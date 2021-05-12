Червиченко: «Тот, кто поменяет решение по «Оренбургу», подпишет себе смертный приговор»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС отклонить апелляцию «Оренбурга» и «Алании» по вопросу выдачи лицензии для выступления в РПЛ.

«Если у команды стадион не соответствует требованиям, то о чем тут говорить? Надо приводить в соответствие стадион. Исключение на то и исключение, что оно делается один раз. После исключения прошло несколько лет, в течение которых можно было уже все сделать. В моем понимании, в этом сложности никакой нет. Даже во время чемпионата Европы можно все исправить. Тот, кто поменяет это решение вопреки всеобщему голосованию, подпишет себе смертный приговор. Никто не пойдет против мнения большинства команд. Даже бюро исполкома ничего не сделает, если клубы откажутся ехать в Оренбург. За это голосуют участники соревнований, их мнение должно считаться в первую очередь», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко отметил, что не имеет к «Оренбургу» личной неприязни.

«Мне все равно, будут они выступать в РПЛ или нет. У меня ни к «Оренбургу», ни к «Алании» нет личной неприязни. Чем больше команд будет сменяться в нашей лиге, тем больше молодых российских игроков мы будем видеть. Никакой предвзятости в этом плане нет. Но спекулировать на спортивных принципах, не выполняя своих обязательств, точно не следует», — добавил Червиченко «СЭ».

Сегодня, 12 мая, комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов» (Самара), «Балтика» (Калининград), «Торпедо» (Москва).

Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

(Владимир Пушкарев)