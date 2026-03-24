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24 марта, 16:44

В «Крыльях Советов» назвали слухами информацию о возможном уходе Адиева в «Актобе»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Магомед Адиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В пресс-службе «Крыльев Советов» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о возможном назначении главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева в «Актобе».

Ранее об этом сообщал Telegram-канал AmanVIBE.

«Мы не комментируем слухи», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и после 22 туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице.

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Магомед Адиев
РПЛ
ФК Актобе
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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