В «Крыльях Советов» назвали слухами информацию о возможном уходе Адиева в «Актобе»

В пресс-службе «Крыльев Советов» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о возможном назначении главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева в «Актобе».

Ранее об этом сообщал Telegram-канал AmanVIBE.

«Мы не комментируем слухи», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Крылья Советов» набрали 21 очко и после 22 туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице.