В «Крыльях Советов» назвали слухами информацию о возможном уходе Адиева в «Актобе»
В пресс-службе «Крыльев Советов» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию о возможном назначении главного тренера самарского клуба Магомеда Адиева в «Актобе».
Ранее об этом сообщал Telegram-канал AmanVIBE.
«Мы не комментируем слухи», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.
«Крылья Советов» набрали 21 очко и после 22 туров РПЛ занимают 13-е место в турнирной таблице.
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4
|Спартак
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5
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15
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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