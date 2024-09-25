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Каррера — о Пьяниче в ЦСКА: «Отличная покупка»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что для ЦСКА приобретение Миралема Пьянича — отличная покупка.

«Все зависит от его физического состояния. Если Пьянич здоров, это великолепный футболист», — сказал Каррера «ВсеПроСпорт».

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА.

Миралем Пьянич. Пьянич — образцовый диспетчер с уникальными штрафными. Находка для ЦСКА, вопрос только в форме и мотивации

Ранее сообщалось, что 34-летний босниец подпишет контракт с московским клубом по схеме «1+1». Пьянич знаком с сербским главным тренером ЦСКА Марко Николичем по работе в чемпионате ОАЭ.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

сделал правильный выбор, Миралема Пьянича.

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА.

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Массимо Каррера
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 9 7 2 0 22-2 23
2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
15
 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
16
 Факел 9 1 2 6 4-17 5
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Оренбург – Пари НН
 - : -
27.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
28.09 14:00
ЦСКА – Ахмат
 - : -
28.09 16:30
Локомотив – Спартак
 - : -
28.09 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
28.09 20:00
Ростов – Акрон
 - : -
29.09 16:30
Кр. Советов – Химки
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Динамо Мх – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

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И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 6 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 7 1 1
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