Каррера — о Пьяниче в ЦСКА: «Отличная покупка»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что для ЦСКА приобретение Миралема Пьянича — отличная покупка.

«Все зависит от его физического состояния. Если Пьянич здоров, это великолепный футболист», — сказал Каррера «ВсеПроСпорт».

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 34-летний босниец подпишет контракт с московским клубом по схеме «1+1». Пьянич знаком с сербским главным тренером ЦСКА Марко Николичем по работе в чемпионате ОАЭ.

Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус», «Барселону» и «Бешикташ». Его последним клубом была «Аль-Шарджа» из чемпионата ОАЭ, игрок находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Полузащитник занимает 2-е место по количеству проведенных игр за сборную Боснии и Герцеговины (115). В мае Пьянич объявил о завершении карьеры в национальной команде.

сделал правильный выбор, Миралема Пьянича.

В среду 34-летний босниец прилетел в Москву и прошел медосбледование перед заключением контракта с ЦСКА.