В «Крыльях Советов» объяснили отсутствие Гарре в последнем матче на первых тренировочных сборах

Главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов рассказал о состоянии полузащитника Бенхамина Гарре.

— Сегодня медицинский осмотр проходил Цыпченко, какая у него ситуация?

— Мы планируем взять Цыпченко на этот сбор, потому что ему надо давать беговую нагрузку непосредственно на травяном покрытии. Как он будет ее переносить, от этого будет строиться его программа реабилитации.

— Как скоро он вернется?

— Операция была проведена 2 ноября, прогноз — от 4 до 6 месяцев. Пока все идет хорошо, по плану, без обострений. Сделали дополнительное обследование. Свяжемся с хирургом и дальше будем принимать решение.

— Что с Гарре? Он не принимал участие в последнем матче.

— Иностранцы проходили УМО на пару дней раньше. Там ему потребовалось дополнительное обследование. Ведутся консультации. Доведем обследование до конца и объявим.