Жоао Виктор намерен остаться в ЦСКА, несмотря на интерес из Бразилии

Как стало известно «СЭ» от источника, близкого к защитнику ЦСКА Жоао Виктору, бразилец не намерен уходить из клуба, несмотря на интерес из Бразилии.

«Жоао очень мотивирован. Конечно, он останется в ЦСКА», — сообщил «СЭ» источник.

Жоао Виктор стал игроком ЦСКА 20 августа 2025-го, бразилец подписал контракт до июля 2029 года.

Ранее Palco De Esporte сообщил, что «Сантос», «Гремио», «Байя», «Крузейро» и «Атлетико Паранаэнсэ» следят за 27-летним защитником армейцев.