Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:21

В КДК РФС заявили, что Дзюба признал свою вину в инциденте с журналистом

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признал вину за инцидент с журналистом «РБ Спорт».

— Дзюба признал свою вину, что действительно в данной ситуации поступил несколько неправильно, не сдержался. Это тоже важный момент. Относительное раскаяние Дзюбы позволило прийти к выводу, что нарушение не может понести реальную дисквалификацию, — сказал Григорьянц.

— Задавали ли вы Артему вопрос, куда мог быть засунут телефон.

— Лично Артем не ответил. Представители клуба сказали, что он мог быть засунут в «карман», «за шиворот». Но в русском языке это устойчивое выражение: «Засунуть в одно место». В данном случае представители «Локомотива» говорили о таких местах, а не о других.

Территория стадиона — место, куда выходят некоторые специалисты, представители «Локомотива», дают интервью. Если бы Дзюба не хотел давать интервью, он мог бы сказать: «Я не даю интервью».

Тем более, как объяснили представители «Локомотива» объяснили, что случай с тем же журналистом был в прошлом сезоне: Охранник оградил Дзюбу от преследования.

— Дзюба говорил, что они с журналистом не знакомы. Нет ощущения, что Дзюба врет?

— Нет. Никто КДК в заблуждение не вводил. Мы исследовали факт поведения футболиста в отношениях с иными лицами.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.

Артем Дзюба
РПЛ
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
КДК
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигурист Семененко рассказал, как относится к хейтерам
Экс-первая ракетка мира Возняцки возобновила карьеру
Экс-депутат парламента Финляндии усомнился в долгом пребывании страны в НАТО
Младенца в пакете нашли на улице в Ленинградской области
Пилот самолета умер в Панаме из-за возникших во время рейса проблем со здоровьем
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
В КДК РФС объяснили решение дисквалифицировать Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста
КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста
«РБ Спорт»: Дзюба дисквалифицирован на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста
Журналист «РБ Спорт» лично прибыл на заседание КДК РФС по инциденту с Дзюбой
Глава КДК объяснил, почему Дзюба будет участвовать в заседании по видео
Гладилин — о конфликте Дзюбы с журналистом: «Может, он специально так делает»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В КДК РФС рассказали, при каком условии может быть активировано условное наказание Дзюбы

Председатель КДК РФС назвал недопустимым поведение Дзюбы в адрес журналиста с моральной точки зрения
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости