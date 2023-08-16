В КДК РФС заявили, что Дзюба признал свою вину в инциденте с журналистом

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Локомотива» Артем Дзюба признал вину за инцидент с журналистом «РБ Спорт».

— Дзюба признал свою вину, что действительно в данной ситуации поступил несколько неправильно, не сдержался. Это тоже важный момент. Относительное раскаяние Дзюбы позволило прийти к выводу, что нарушение не может понести реальную дисквалификацию, — сказал Григорьянц.

— Задавали ли вы Артему вопрос, куда мог быть засунут телефон.

— Лично Артем не ответил. Представители клуба сказали, что он мог быть засунут в «карман», «за шиворот». Но в русском языке это устойчивое выражение: «Засунуть в одно место». В данном случае представители «Локомотива» говорили о таких местах, а не о других.

Территория стадиона — место, куда выходят некоторые специалисты, представители «Локомотива», дают интервью. Если бы Дзюба не хотел давать интервью, он мог бы сказать: «Я не даю интервью».

Тем более, как объяснили представители «Локомотива» объяснили, что случай с тем же журналистом был в прошлом сезоне: Охранник оградил Дзюбу от преследования.

— Дзюба говорил, что они с журналистом не знакомы. Нет ощущения, что Дзюба врет?

— Нет. Никто КДК в заблуждение не вводил. Мы исследовали факт поведения футболиста в отношениях с иными лицами.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал Дзюбу на два матча РПЛ условно за угрозы в адрес журналиста.