В КДК РФС рассказали, при каком условии может быть активировано условное наказание Дзюбы

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, при каких условиях может быть активировано условное наказание форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего нападающего на два матча условно за угрозы в адрес журналиста — Дзюба грубо ответил на его вопрос после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Повторное подобное поведение по данной статье может активировать условное наказание. Диалог между Дзюбой и журналистом был, извинений мы не услышали. Журналист не принял на себя выражение, использованное Дзюбой как оскорбление», — сказал Григорьянц.

Дзюба присутствовал на заседании КДК РФС по видеосвязи. Журналист, которого оскорбил футболист, посетил мероприятие лично.