Председатель КДК РФС назвал недопустимым поведение Дзюбы в адрес журналиста с моральной точки зрения

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц поделился мнением о поступке форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, который грубо ответил на вопрос журналиста после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Кроме того, Григорьянц и не стал комментировать заявление экс-тренера «Рубина» Леонида Слуцкого, выступившего в защиту футболиста.

Ранее стало известно, что КДК РФС дисквалифицировал 34-летнего нападающего на два матча условно за угрозы в адрес журналиста Виталия Бородина.

— Слуцкий назвал Бородина 19-летним дебилом. Он действующий тренер, субъект футбола. Эта ситуация попадает под действие регламента?

— Это не юрисдикция КДК РФС.

— А комитета по этике?

— Это решает комитет по этике.

— Как вы оцениваете поступок с моральной точки зрения?

— С моральной точки зрения считаю поведение Дзюбы недопустимым, — сказал Григорьянц.