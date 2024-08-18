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Судейство

Сегодня, 11:51

В КДК объяснили, почему не будут рассматривать жесткие слова Андреева в адрес судей матча с «Ростовом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил «СЭ», почему комитет не будет рассматривать жесткие слова спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева в адрес судейской бригады матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).

«Дмитрий Андреев входит в руководящий состав футбольного клуба «Оренбург», является спортивным директором. Он не заявлен для участия в соревновании и не может находиться в технической зоне. Это те самые критерии, которые говорят о том, что он не попадает под юрисдикцию КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

После матча с «Ростовом» Андреев раскритиковал судейство. Он заявил, что 99 процентов спорных единоборств судили в одну сторону. Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, ВАР — Артем Любимов.

Дмитрий Андреев
ФК Оренбург
ФК Ростов
Артем Любимов (судья)
Артур Григорьянц
Владислав Безбородов
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Спортивный директор «Оренбурга» Андреев сообщил о желании вступить в независимый судейский комитет

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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