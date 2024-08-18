Спортивный директор «Оренбурга» Андреев сообщил о желании вступить в независимый судейский комитет

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что готов вступить в независимый судейский комитет.

— Так вот, нет желания создать независимый орган вместе с Гаджи Муслимовичем?

— Если Гаджи Мусливович позовет, я обязательно вступлю в этот комитет. Но меня туда никто не звал. Я говорю про другие вещи, услышьте. Вы помните игру «Нижний Новгород» — «Крылья Советов»? Главный судья Шафеев придумал левый пенальти и просто укатал «Крылья». Пошумели и все. Все решили свои местечковые задачи и пошли дальше. Сейчас то же самое — укатывают Махачкалу, — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии «СЭ» отреагировал на агрессивное поведение Андреева по отношению к судьям матча 5-го тура РПЛ против «Ростова» (2:3).