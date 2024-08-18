Кузьмичев: «Если Батраков продолжит так же играть, болельщики «Локо» забудут об уходе Глушенкова»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Результаты «Локо» на старте сезона превзошли ваши ожидания? Или тут нужно учитывать не самый сложный календарь?

— Конечно, превзошли! Если помните, я и сам прогнозировал довольно скромный старт железнодорожников в этом чемпионате. Но «Локомотив» действительно приятно удивил. В первую очередь хотелось бы отметить Лешу Батракова, который, несмотря на свой возраст, играет весьма по-взрослому.

— Вы говорили, что креатива в «Локомотиве» стоит ждать именно от него и от Вадима Ракова.

— Да, но я все-таки, признаюсь, закладывался на более длительную перспективу. А Леша уже сейчас незаменимый футболист, особенно когда он играет на позиции «десятки» — повыше к атаке. Думаю, с каждым матчем Батраков будет только добавлять. Ну и не могу не отметить Вадика Ракова, который, выходя на замену, забивает, отдает. На сегодняшний день он выглядит гораздо интереснее Пиняева.

— С кем из ведущих футболистов «Локо» прошлых лет вы можете сравнить Батракова по манере игры?

— По принятию решений, качеству передач, которые он делает, конечно, это уровень Димы Лоськова. Но тут надо добавить, что Алексей еще проделывает и весьма приличный объем работы. Здесь Батраков мне уже напоминает Вадима Евсеева. Такой же двужильный! Дай бог, чтобы все развивалось так, как началось. Тогда Алексей может вырасти в большого футболиста с претензией на статус звезды.

— Но до уровня Глушенкова он все же пока не дотягивает?

— Все-таки мы говорим про разные позиции. Алексей довольно много времени проводит на месте опорника. Ну и надо учитывать, какой опыт уже за плечами у Глушенкова. Максиму недавно исполнилось 25 лет. То есть от этого футболиста и следует ждать зрелой игры. Леша — гораздо моложе. Это его первый полноценный сезон в РПЛ. У него еще все впереди. Конечно, в данный момент рано говорить о том, что Батраков заменил Глушенкова по КПД, вкладу в результат. Но если Алексей продолжит так выступать и дальше, допускаю, что в конце сезона болельщики «Локо» не станут с обидой вспоминать потерю Максима.

19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

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