Кузьмичев: «Если Батраков продолжит так же играть, болельщики «Локо» забудут об уходе Глушенкова»
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.
— Результаты «Локо» на старте сезона превзошли ваши ожидания? Или тут нужно учитывать не самый сложный календарь?
— Конечно, превзошли! Если помните, я и сам прогнозировал довольно скромный старт железнодорожников в этом чемпионате. Но «Локомотив» действительно приятно удивил. В первую очередь хотелось бы отметить Лешу Батракова, который, несмотря на свой возраст, играет весьма по-взрослому.
— Вы говорили, что креатива в «Локомотиве» стоит ждать именно от него и от Вадима Ракова.
— Да, но я все-таки, признаюсь, закладывался на более длительную перспективу. А Леша уже сейчас незаменимый футболист, особенно когда он играет на позиции «десятки» — повыше к атаке. Думаю, с каждым матчем Батраков будет только добавлять. Ну и не могу не отметить Вадика Ракова, который, выходя на замену, забивает, отдает. На сегодняшний день он выглядит гораздо интереснее Пиняева.
— С кем из ведущих футболистов «Локо» прошлых лет вы можете сравнить Батракова по манере игры?
— По принятию решений, качеству передач, которые он делает, конечно, это уровень Димы Лоськова. Но тут надо добавить, что Алексей еще проделывает и весьма приличный объем работы. Здесь Батраков мне уже напоминает Вадима Евсеева. Такой же двужильный! Дай бог, чтобы все развивалось так, как началось. Тогда Алексей может вырасти в большого футболиста с претензией на статус звезды.
— Но до уровня Глушенкова он все же пока не дотягивает?
— Все-таки мы говорим про разные позиции. Алексей довольно много времени проводит на месте опорника. Ну и надо учитывать, какой опыт уже за плечами у Глушенкова. Максиму недавно исполнилось 25 лет. То есть от этого футболиста и следует ждать зрелой игры. Леша — гораздо моложе. Это его первый полноценный сезон в РПЛ. У него еще все впереди. Конечно, в данный момент рано говорить о том, что Батраков заменил Глушенкова по КПД, вкладу в результат. Но если Алексей продолжит так выступать и дальше, допускаю, что в конце сезона болельщики «Локо» не станут с обидой вспоминать потерю Максима.
19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.
24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|Ростов
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|
5
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
6
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
7
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
8
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|2
|2
|7-10
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|5
|1
|0
|4
|3-11
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|1 : 0
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|3 : 2
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Спартак – Факел
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0