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Кузьмичев: «Если Батраков продолжит так же играть, болельщики «Локо» забудут об уходе Глушенкова»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил игру полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

— Результаты «Локо» на старте сезона превзошли ваши ожидания? Или тут нужно учитывать не самый сложный календарь?

— Конечно, превзошли! Если помните, я и сам прогнозировал довольно скромный старт железнодорожников в этом чемпионате. Но «Локомотив» действительно приятно удивил. В первую очередь хотелось бы отметить Лешу Батракова, который, несмотря на свой возраст, играет весьма по-взрослому.

— Вы говорили, что креатива в «Локомотиве» стоит ждать именно от него и от Вадима Ракова.

— Да, но я все-таки, признаюсь, закладывался на более длительную перспективу. А Леша уже сейчас незаменимый футболист, особенно когда он играет на позиции «десятки» — повыше к атаке. Думаю, с каждым матчем Батраков будет только добавлять. Ну и не могу не отметить Вадика Ракова, который, выходя на замену, забивает, отдает. На сегодняшний день он выглядит гораздо интереснее Пиняева.

— С кем из ведущих футболистов «Локо» прошлых лет вы можете сравнить Батракова по манере игры?

— По принятию решений, качеству передач, которые он делает, конечно, это уровень Димы Лоськова. Но тут надо добавить, что Алексей еще проделывает и весьма приличный объем работы. Здесь Батраков мне уже напоминает Вадима Евсеева. Такой же двужильный! Дай бог, чтобы все развивалось так, как началось. Тогда Алексей может вырасти в большого футболиста с претензией на статус звезды.

— Но до уровня Глушенкова он все же пока не дотягивает?

— Все-таки мы говорим про разные позиции. Алексей довольно много времени проводит на месте опорника. Ну и надо учитывать, какой опыт уже за плечами у Глушенкова. Максиму недавно исполнилось 25 лет. То есть от этого футболиста и следует ждать зрелой игры. Леша — гораздо моложе. Это его первый полноценный сезон в РПЛ. У него еще все впереди. Конечно, в данный момент рано говорить о том, что Батраков заменил Глушенкова по КПД, вкладу в результат. Но если Алексей продолжит так выступать и дальше, допускаю, что в конце сезона болельщики «Локо» не станут с обидой вспоминать потерю Максима.

19-летний Батраков провел за «Локомотив» 4 матча, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи в этом сезоне РПЛ.

24-летний Глушенков, перешедший в «Зенит» этим летом из «Локомотива», забил семь мячей и отдал голевую передачу в четырех матчах чемпионата России в этом сезоне.

Полностью интервью Владимира Кузьмичева читайте на «СЭ»

ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Максим Глушенков
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
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 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
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 3 : 2
18.08 15:00
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 - : -
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ЦСКА – Локомотив
 - : -
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Спартак – Факел
 - : -
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Краснодар – Пари НН
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