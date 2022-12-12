В Казахстане оценили профессиональные качества потенциального скаута «Спартака» Постникова
Казахстанский журналист Владимир Жарков прокомментировал новость о том, что бывший защитник сборной Казахстана Владимир Постников является кандидатом на должность скаута «Спартака».
«Я не знаком с нефутбольной характеристикой Постникова, необязательно хорошо играть в футбол, чтобы быть скаутом. Он был достаточно квалифицированным игроком, наверное, ему пригодятся какие-то связи со времен выступления в «Астане». Учитывая, что в «Спартаке» спортивный директор Пол Эшуорт, то не исключаю, что они будут в одной связке работать. Я очень скептически относился к назначению самого Эшуорта в «Спартак», не удивлюсь, если Постников будет там работать.
Скорее всего, Эшуорт зовет своих людей и комплектует свою команду. У него там нет точки опоры, не на кого опираться, вот он и зовет. Не могу точно утверждать, но Постников вроде как раз и был клиентом его конторы, когда он играл, поэтому он набирает свою команду среди тех людей, которые по жизни ему были обязаны и должны.
В Казахстане не очень жалуют тех, кто стал новым казахом. Постников получил гражданство ради выступлений за сборную, как игровая карьера закончилась, он туманно уехал. Не скажу, что он был каким-то национальным героем, был крепким футболистом, но так и не стал любимцем», — сказал Жарков Metaratings.ru.
Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят поиском кандидатов на должность главы селекционной службы, которая, по его мнению, нуждается в усилении.
Кандидатом на эту должность является Постников, который работал вместе с Эшуортом в «Вентспилсе» и «Астане».
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10
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|6
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11
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12
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13
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14
|Локомотив
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15
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|Торпедо
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Зенит – Н. Новгород
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Спартак – Урал
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Ростов – Локомотив
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Краснодар – Торпедо
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Динамо – Кр. Советов
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Зенит
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Спартак
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