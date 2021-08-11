Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по полузащитнику сборной Греции

20:02
Димитрис Пелкас. Фото Instagram
Димитрис Пелкас. Фото Instagram
Теги:

Полузащитник «Фенербахче» Димитрис Пелкас может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает турецкий портал Krampon Sports.

По информации источника, «Спартак» предложил клубу из Стамбула 8,5 миллиона евро и бонусы за 27-летнего греческого футболиста, но красно-белые получили отказ. «Фенербахче» хочет получить за Пелкаса не менее 13 миллионов. На игрока также претендует менхенгладбахская «Боруссия», «Болонья», «Лион» и «Рубин».

В прошлом сезоне Пелкас провел 42 матча за «Фенербахче», забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Его контракт с нынешним клубом действует до конца 2023 года, в нем есть пункт о продлении соглашения на еще один сезон.

На счету Пелкаса 20 игр в составе сборной Греции. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

УЕФА признал, что гол «Бенфики» в ворота «Спартака» засчитан ошибочно
Эксперт перечислил новые симптомы коронавируса
Массовая драка произошла ночью на автобусной остановке в Саратове
Видео: Как выглядит могила Валентины Легкоступовой сегодня
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд