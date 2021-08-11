«Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по полузащитнику сборной Греции

Полузащитник «Фенербахче» Димитрис Пелкас может продолжить карьеру в чемпионате России, утверждает турецкий портал Krampon Sports.

По информации источника, «Спартак» предложил клубу из Стамбула 8,5 миллиона евро и бонусы за 27-летнего греческого футболиста, но красно-белые получили отказ. «Фенербахче» хочет получить за Пелкаса не менее 13 миллионов. На игрока также претендует менхенгладбахская «Боруссия», «Болонья», «Лион» и «Рубин».

В прошлом сезоне Пелкас провел 42 матча за «Фенербахче», забил 10 голов и сделал 8 результативных передач. Его контракт с нынешним клубом действует до конца 2023 года, в нем есть пункт о продлении соглашения на еще один сезон.

На счету Пелкаса 20 игр в составе сборной Греции. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 7 миллионов евро.