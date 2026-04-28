Источник: «Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 миллионов рублей за расторжение контракта

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский получит компенсацию в размере 20 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества с клубом, сообщает Sport Baza.

Ранее сообщалось, что 38-летний специалист в ближайшее время покинет свой пост.

Накануне состоялась встреча Шпилевского с руководством клуба, на которой обсуждались условия расторжения контракта. Изначально сумма неустойки составляла 70 миллионов рублей, однако в ходе переговоров ее удалось существенно снизить.

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года, подписав соглашение сроком на три года.

28 апреля медиакоманда Lit Energy объявила об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

После 27 туров РПЛ нижегородская команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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