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28 апреля, 11:26

Источник: «Пари НН» выплатит Шпилевскому 20 миллионов рублей за расторжение контракта

Игнат Заздравин
Корреспондент
Алексей Шпилевский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский получит компенсацию в размере 20 миллионов рублей за досрочное прекращение сотрудничества с клубом, сообщает Sport Baza.

Ранее сообщалось, что 38-летний специалист в ближайшее время покинет свой пост.

Главный тренер &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo; Алексей Шпилевский.«Пока без комментариев». «Пари НН» уволил Шпилевского за три тура до финиша?

Накануне состоялась встреча Шпилевского с руководством клуба, на которой обсуждались условия расторжения контракта. Изначально сумма неустойки составляла 70 миллионов рублей, однако в ходе переговоров ее удалось существенно снизить.

Шпилевский возглавил «Пари НН» в июне 2025 года, подписав соглашение сроком на три года.

28 апреля медиакоманда Lit Energy объявила об уходе главного тренера Вадима Гаранина в «Пари НН».

После 27 туров РПЛ нижегородская команда с 22 очками занимает 15-е место в турнирной таблице. В оставшихся матчах сезона «Пари НН» предстоит сыграть с «Ахматом», ЦСКА и «Рубином».

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Источник: Sport Baza
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
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«Зенит» — календарь матчей до конца сезона РПЛ, расписание игр
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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