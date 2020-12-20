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В Италии сообщают, что «Аталанта» рассматривает Влашича в качестве замены Гомесу

20:25
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Никола Влашич. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов «Аталанты». Он рассматривается как один из потенциальных сменщиков в команде форварда Алехандро Гомеса, сообщает Calcio Atalanta.

У Гомеса возник конфликт с главным тренером команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини. Клуб готов продать капитана команды за 10 миллионов евро уже в январе.

Влашич входит в число игроков, которые могут заменить 32-летнего аргентинца. Однако сумма его трансфера вдвое превышает цену, которую «Аталанта» запросила за Гомеса.

По данным итальянских СМИ, под первым номером в трансферном списке команды Гасперини значится полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко. Альтернативными вариантами являются: Гастон Рамирес («Сампдория») и Франко Васкес («Севилья»).

В текущем сезоне Влашич провел 21 матч за армейцев, забил 8 голов и сделал 6 результативных передач. Контракт хавбека с ЦСКА действует до 30 июня 2024 года.

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