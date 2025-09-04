В Италии ответили Дегтяреву на слова о жестком лимите на легионеров в чемпионате

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о лимите на легионеров в чемпионате Италии.

4 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Италии в заявке клуба на матч должно быть не менее 8 итальянцев и не более 2 игроков из стран — не членов Евросоюза.

«Как такового лимита для стартового состава в Италии нет. В заявке на сезон просто должны быть четыре доморощенных футболиста, а также четыре игрока, которые провели хотя бы три сезона в клубной академии в период с 15 лет до 21 года. На футболистов младше 22 лет никакие ограничения не распространяются.

При этом клуб может иметь не более двух футболистов из стран, которые не состоят в Евросоюзе.

Резюмируя, отметим, что клуб может иметь: 17 любых футболистов (максимум двух из не стран ЕС), четырех футболистов из академии, четырех доморощенных футболистов», — сказал Джулини «СЭ».

Как сообщил инсайдер Иван Карпов, план ужесточения лимита в РПЛ утвержден: уже со следующего сезона клубы смогут заявлять максимум 11 иностранцев, 6 из которых смогут одновременно играть на поле. С сезона-2027/28 — 10/6, с сезона-2028/29 — 10/5.

На данный момент клубы РПЛ должны включать в заявку на сезон минимум 12 доморощенных игроков и до 13 легионеров. При этом одновременно на поле могут находиться не более 8 иностранцев.