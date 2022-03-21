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Сегодня, 19:40

В Испании сообщили, что «Реал Сосьедад» интересуется Шиманьски

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски может перейти в «Реал Сосьедад». Испанский клуб изучает возможность заключения контракта с 22-летним поляком, сообщает Mundo Deportivo.

Ранее ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать новые соглашения до 30 июня с зарубежными командами.

Зарубежные клубы имеют право до 7 апреля заявить легионеров Тинькофф РПЛ, не более двух в одну команду. После 30 июня футболисты будут обязаны вернуться в российские клубы.

В текущем сезоне Шиманьски принял участие в 20 матчах РПЛ, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Минувшим летом Шиманьски продлил контракт с «Динамо» до 2026 года.

Себастьян Шиманьски
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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