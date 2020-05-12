В Испании Миранчуками интересуется «Севилья», а не «Барселона»

По данным «СЭ», информация об интересе президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу к трансферу Алексея Миранчука не соответствует действительности. В Испании братья Миранчук действительно находятся на прицеле у селекционеров, но речь идет «Севилье».

Ранее издание Don Balon сообщало, что Алексей в ближайшее трансферное окно перейдет в каталонский клуб, а сумма компенсации «Локомотиву» составит 20 миллионов евро.

В его приобретении Алексея Миранчука был заинтересован «Ювентус», за ним также следят «Милан», который минувшей зимой делал предложение «Локомотиву» об аренде с правом выкупа, и «Рома».

В этом сезоне 24-летний футболист провел 24 матча, в которых забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.de оценивает его стоимость в 14,5 миллиона евро. Контракт хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

На счету Антона — 13 игр, 2 забитых мяча и одна голевая передача. (Вячеслав Короткин)