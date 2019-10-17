В «Интере» считают, что «Локомотив» выкупит у миланцев Жоау Мариу. Итальянцы не против

В «Интере» оптимистично расценивают разрыв контракта с полузащитником «Локомотива» Жоау Мариу, утверждает известный итальянский журналист Фабрицио Романо.

26-летний португалец летом 2019 года перешел на правах аренды в «Локомотив». Отмечается, что оставлять его в клубе не входит в планы главного тренера итальянского клуб Антонио Конте, потому клуб хотел бы избавиться от игрока, а сам Мариу не против остаться в России.

Контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. В 7 матчах за железнодорожников он отдал четыре голевых передачи.

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