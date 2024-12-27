«Рубин» отдал форварда Кузнецова в аренду в «Урал»

Нападающий «Рубина» Даниил Кузнецов перешел в «Урал» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25.

21-летний россиянин в этом сезоне забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за казанцев. Его контракт с «Рубином» действует до 31 декабря 2026 года.