Судьям РПЛ поднимут месячную зарплату. Но гонорары останутся прежними до весны
По данным «СЭ», арбитрам РПЛ объявили, что в ближайшее время им увеличат размеры месячной зарплаты. Ранее судьи, допущенные к работе в чемпионате России, получали каждый месяц по 30 тысяч рублей (до уплаты налогов). С июля или августа эта сумма возрастет до 50 тысяч рублей.
А вот главного улучшения финансовых условий пока не случится. Арбитрам сообщили, что судейские гонорары вырастут не с начала сезона-2022/23, а только весной 2023 года. То есть почти двукратное увеличение, о котором было заявлено в середине июня, может произойти примерно в марте.
Сегодня гонорар судьи за матч чемпионата России составляет 115 тысяч рублей, ассистента — 55 тысяч, резервного — 8,7 тысячи, видеоарбитра — 57,5 тысячи, ассистента видеоарбитра — 28,75 тысячи.
Предполагалось, что вознаграждение за одну игру, например, у арбитра возрастет до 200 тысяч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
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|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -