Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 15:16

Судьям РПЛ поднимут месячную зарплату. Но гонорары останутся прежними до весны

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Сергей Карасев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», арбитрам РПЛ объявили, что в ближайшее время им увеличат размеры месячной зарплаты. Ранее судьи, допущенные к работе в чемпионате России, получали каждый месяц по 30 тысяч рублей (до уплаты налогов). С июля или августа эта сумма возрастет до 50 тысяч рублей.

А вот главного улучшения финансовых условий пока не случится. Арбитрам сообщили, что судейские гонорары вырастут не с начала сезона-2022/23, а только весной 2023 года. То есть почти двукратное увеличение, о котором было заявлено в середине июня, может произойти примерно в марте.

Сегодня гонорар судьи за матч чемпионата России составляет 115 тысяч рублей, ассистента — 55 тысяч, резервного — 8,7 тысячи, видеоарбитра — 57,5 тысячи, ассистента видеоарбитра — 28,75 тысячи.

Предполагалось, что вознаграждение за одну игру, например, у арбитра возрастет до 200 тысяч.

Футбол
РПЛ
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Персики: польза и вред для организма
Военкоматчики шутили: «В танк не влезет». Эксперт рассказал, как и где будет служить вратарь Иван Федотов
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой
ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз на игру Кубка Матч Премьер 4 июля 2022 года
Терюшков: «Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках»
Галактионов: «Позиция «Нижнего Новгорода» по Кубку РПЛ положительная. Такой турнир необходим»
Газзаев высказался об уходе легионеров из ЦСКА: «Эджуке — значительная потеря»
В «Химках» заявили, что не ведут никакую борьбу за Остона Урунова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков: «Лантратов в ближайшем будущем остается в «Химках»

Полузащитник «Спартака» Мозес вернулся в Москву и приступает к работе с командой
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости