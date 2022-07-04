Судьям РПЛ поднимут месячную зарплату. Но гонорары останутся прежними до весны

По данным «СЭ», арбитрам РПЛ объявили, что в ближайшее время им увеличат размеры месячной зарплаты. Ранее судьи, допущенные к работе в чемпионате России, получали каждый месяц по 30 тысяч рублей (до уплаты налогов). С июля или августа эта сумма возрастет до 50 тысяч рублей.

А вот главного улучшения финансовых условий пока не случится. Арбитрам сообщили, что судейские гонорары вырастут не с начала сезона-2022/23, а только весной 2023 года. То есть почти двукратное увеличение, о котором было заявлено в середине июня, может произойти примерно в марте.

Сегодня гонорар судьи за матч чемпионата России составляет 115 тысяч рублей, ассистента — 55 тысяч, резервного — 8,7 тысячи, видеоарбитра — 57,5 тысячи, ассистента видеоарбитра — 28,75 тысячи.

Предполагалось, что вознаграждение за одну игру, например, у арбитра возрастет до 200 тысяч.