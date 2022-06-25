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В «Химках» рассказали, что Митрюшкин в перспективе готов на роль второго вратаря команды

Сергей Федоров
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» оценил перспективы голкипера Антона Митрюшкина в подмосковном клубе.

«Готов ли Митрюшкин на роль второго вратаря? До конца с ним этот момент не обсуждали, но в перспективе он на это готов. Он понимает, что шанс всегда можно получить», — сказал Терюшков «СЭ».

26-летний голкипер находится на сборе «Химок» на просмотре.

Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на просмотре на первом сборе подмосковного клуба.

Антон Митрюшкин
РПЛ
ФК Химки
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