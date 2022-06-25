В «Химках» рассказали, что Митрюшкин в перспективе готов на роль второго вратаря команды
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» оценил перспективы голкипера Антона Митрюшкина в подмосковном клубе.
«Готов ли Митрюшкин на роль второго вратаря? До конца с ним этот момент не обсуждали, но в перспективе он на это готов. Он понимает, что шанс всегда можно получить», — сказал Терюшков «СЭ».
26-летний голкипер находится на сборе «Химок» на просмотре.
Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на просмотре на первом сборе подмосковного клуба.
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|0
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|0
|0-0
|0
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
|
8
|Кр. Советов
|0
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|0
|0
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|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
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|0
|0
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|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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