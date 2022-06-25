В «Химках» рассказали, что Митрюшкин в перспективе готов на роль второго вратаря команды

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» оценил перспективы голкипера Антона Митрюшкина в подмосковном клубе.

«Готов ли Митрюшкин на роль второго вратаря? До конца с ним этот момент не обсуждали, но в перспективе он на это готов. Он понимает, что шанс всегда можно получить», — сказал Терюшков «СЭ».

26-летний голкипер находится на сборе «Химок» на просмотре.

Последним клубом Митрюшкина было дрезденское «Динамо» из второй бундеслиги. Серебряный призер юношеского чемпионата Европы находится на просмотре на первом сборе подмосковного клуба.