Член совета директоров «Динамо»: «Моро тренируется с командой, знакомится с главным тренером и любит Москву»
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем хорватского полузащитника Николы Моро.
«Никола вернулся, потому что он не принимал участия в играх сборной Хорватии. Поэтому он не получил дополнительную неделю отдыха, которую получили задействованные в своих сборных игроки. Если мы получим предложение, которое будет устраивать «Динамо» и Моро, мы его рассмотрим. Естественно, есть новые обстоятельства, которые возникли совсем недавно. На данный момент Моро тренируется с командой и знакомится с новым главным тренером. Он любит Москву», — сказал Гафин «СЭ».
В сезоне-2021/22 Моро забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Динамо». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего хорвата в 9 миллионов евро.
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4
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5
|ЦСКА
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6
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7
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8
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9
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11
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12
|Урал
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13
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14
|Торпедо
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15
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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