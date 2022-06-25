Член совета директоров «Динамо»: «Моро тренируется с командой, знакомится с главным тренером и любит Москву»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о будущем хорватского полузащитника Николы Моро.

«Никола вернулся, потому что он не принимал участия в играх сборной Хорватии. Поэтому он не получил дополнительную неделю отдыха, которую получили задействованные в своих сборных игроки. Если мы получим предложение, которое будет устраивать «Динамо» и Моро, мы его рассмотрим. Естественно, есть новые обстоятельства, которые возникли совсем недавно. На данный момент Моро тренируется с командой и знакомится с новым главным тренером. Он любит Москву», — сказал Гафин «СЭ».

В сезоне-2021/22 Моро забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 33 матчах за «Динамо». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего хорвата в 9 миллионов евро.