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Сегодня, 10:45

Личка — о задаче «Динамо» попасть в тройку: «Сто процентов не слишком скромно»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на сезон.

— Вопрос о задаче на сезон. Она озвучена — место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно?

— Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников. Вы знаете, у ЦСКА большие цели, пришел Марко Николич. В «Спартаке» новый тренер Деян Станкович. Он пришел не для того, чтобы выиграть пятое место. «Краснодар» в прошлом сезоне был вторым. Есть «Локомотив». О «Зените» с их бюджетом и сумасшедшими трансферами вообще молчу. Но деньги в футбол не играют. Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 — это крайне высокая цель. Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми. Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников. Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте.

Марцел Личка. «Год назад в чемпионство в «Динамо» не верил никто, весной убедились — все реально». Личка — о борьбе за золото, новичках и новом сезоне

ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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