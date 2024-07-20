Личка — о задаче «Динамо» попасть в тройку: «Сто процентов не слишком скромно»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды на сезон.
— Вопрос о задаче на сезон. Она озвучена — место в тройке. Для вас это чересчур амбициозно, нормально или слишком скромно?
— Сто процентов не слишком скромно, потому что нужно уважать соперников. Вы знаете, у ЦСКА большие цели, пришел Марко Николич. В «Спартаке» новый тренер Деян Станкович. Он пришел не для того, чтобы выиграть пятое место. «Краснодар» в прошлом сезоне был вторым. Есть «Локомотив». О «Зените» с их бюджетом и сумасшедшими трансферами вообще молчу. Но деньги в футбол не играют. Да, если смотреть на наш сегодняшний состав, то топ-3 — это крайне высокая цель. Но к концу августа вернутся все сборники, придут новички хорошего уровня, и мы сможем конкурировать со всеми. Важно сейчас удачно стартовать, не обращая внимание на отсутствие сборников. Будем работать, думать о топ-3, и, как и в прошлом сезоне, мечтать о золоте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -