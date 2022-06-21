В «Химках» отреагировали на решение ФИФА по легионерам: «Пример Рыбуса вселяет надежду»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«Мы это прогнозировали, лично у меня никаких сомнений не было в том, что ФИФА примет такое решение и даст лазейку для легионеров. Но не все покинут РПЛ, кто-то работает достойно и профессионально. Пример того же Рыбуса, который перешел в «Спартак», вселяет надежду, что и другие спортсмены могут спокойно здесь играть. У нас с легионерами проблем нет, только с Дагерстолем, который покинул клуб по ходу минувшего сезона», — сказал Терюшков «СЭ».