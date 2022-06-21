Умяров: «Зиньковский — хороший игрок. Такие должны играть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переходе Антона Зиньковского в стан красно-белых.

— Ты ведь хорошо знаком с Антоном Зиньковским?

— Да, отлично. Он старше меня. Когда были в одном интернате «Чертаново», общались не так часто — слишком много народу живет. Потом играли в одной команде во второй лиге, в первой лиге — сблизились.

— Ты ждешь его в «Спартаке»?

— Конечно. Зиньковский — хороший игрок. Меня уже заколебали все наши ветеранчики — говорят, я всех сюда привожу! Ветеранчики — это Зоба [Зобнин], Реба [Ребров]. Но я считаю, что все хорошие игроки должны играть в «Спартаке».