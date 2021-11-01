В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Галактионова
Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что главным кандидатом на пост тренера команды является Михаил Галактионов. Ранее, 1 ноября, об этом сообщал «РБ Спорт».
«Шорт-лист тренеров мы составим в начале следующей недели, когда будет пауза на сборные. У Галактионова есть основное место работы. Сейчас у него все мысли только об Испании. Трогать этого специалиста мы сейчас не будем. Михаил Галактионов подходит нам по духу, который он заявляет. Но человек занят основной работой в сборной. Юран? То же самое. Сначала составим шорт-лист внутри клуба, а после этого будем выходить на каждого кандидата. Сергей Николаевич хороший специалист, но у него тоже есть место работы. Мы сейчас думаем, а в конце недели определим конечный шорт-лист», — сказал Терюшков «СЭ».
По информации источника, главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран является запасным вариантом для «Химок».
25 октября «Химки» объявили об уходе главного тренера Игоря Черевченко. К ближайшим матчам команду будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.
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