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В «Химках» отреагировали на информацию о возможном назначении Галактионова

17:52
Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Михаил Галактионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета ФК «Химки» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что главным кандидатом на пост тренера команды является Михаил Галактионов. Ранее, 1 ноября, об этом сообщал «РБ Спорт».

«Шорт-лист тренеров мы составим в начале следующей недели, когда будет пауза на сборные. У Галактионова есть основное место работы. Сейчас у него все мысли только об Испании. Трогать этого специалиста мы сейчас не будем. Михаил Галактионов подходит нам по духу, который он заявляет. Но человек занят основной работой в сборной. Юран? То же самое. Сначала составим шорт-лист внутри клуба, а после этого будем выходить на каждого кандидата. Сергей Николаевич хороший специалист, но у него тоже есть место работы. Мы сейчас думаем, а в конце недели определим конечный шорт-лист», — сказал Терюшков «СЭ».

По информации источника, главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран является запасным вариантом для «Химок».

25 октября «Химки» объявили об уходе главного тренера Игоря Черевченко. К ближайшим матчам команду будут готовить тренер молодежной команды Игорь Ющенко и спортивный директор Дмитрий Ульянов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
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Владимир Пушкарев все материалы автора

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