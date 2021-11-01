Оздоев намерен покинуть «Зенит» летом
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев хочет уйти из клуба по окончании контракта, сообщает Sport24.
По информации источника, Оздоев намерен выступать за другой клуб в следующем сезоне. Отмечается, что в нем заинтересованы «Динамо», «Краснодар», «Спартак», а также клубы из Турции и Германии.
Действующий контракт Оздоева с клубом рассчитан до конца сезона-2021/22.
24 июля он был травмирован в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1). Футболист получил повреждение в начале встречи и был заменен на девятой минуте. После медицинского обследования выяснилось, что у Оздоева растяжение связок коленного сустава. Футболист пропустил 2,5 месяца.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-11-01-ozdoyev-nameren-pokinut-zenit-im-interesuyutsya-spartak-krasnodar-i-dinamo
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