Эджуке и Кварацхелия включены в список лучших 10 дриблеров сезона в мире
Международный центр спортивных исследований (CIES) на своем сайте опубликовал список лучших дриблеров сезона.
В список попали два представителя Тинькофф РПЛ. Третье место занял форвард ЦСКА Чидера Эджуке. На седьмом месте полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Первая позиция у Адама Траоре — испанского форварда «Вулверхэмптона».
Рейтинг составлен по индексу дриблинга — среднему количеству обводок за 100 минут. Траоре набрал 11,24 балла. У Эджуке 9,29 балла, у Кварацхелии— 7,82.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
Адама Траоре («Вулверхэмптон»)
Науэль Луан («Универсидад де Чили»)
Чидера Эджуке (ЦСКА)
Эрик де Арруда («Сеара»)
Манор Соломон («Шахтер» Донецк)
Мунир Шуяр («Йени Малатьяспор»)
Хвича Кварацхелия («Рубин»)
Давид Фофана («Мольде»)
Игорь Иванович («Шахтер Солигорск»)
Хайссем Хассан («Мирандес»)
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