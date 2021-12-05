В «Химках» не поддержали акцию протеста болельщиков
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков после завершения матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2) заявил, что не поддерживает акцию болельщиков, которые в знак протеста покинули стадион по ходу игры.
Болельщики «Химок» покинули трибуны на 20-й минуте матча в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА
«Я не понимаю этой акции болельщиков. Все произошло же на ЦСКА. Да, там были нарушения. Но, наверное, не надо жечь фаеры, если они запрещены. Я не понимаю, почему там всю трибуну решили задержать. Но я так же хочу понять причины того фаер-шоу. Однако такие меры полиции не прибавляют популярности нашего футбола, задерживать надо было выборочно», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.
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