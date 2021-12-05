Роман Терюшков: «Критика в адрес Черевченко? Я же тоже как болельщик, это были эмоции»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» прокомментировал результат матча 17-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» (1:2).

«Лантратов сделал большую работу сегодня, несколько раз спас нас. Моя критика в адрес Черевченко после прошлого матча? Я же тоже как болельщик, это были эмоции. У нас с ним нормальные отношения. Это просто был озвученный вопрос, ничего более. Если мы начнем влезать в работу тренера, из этого ничего хорошего не получится. У Черевченко есть кредит доверия. Нет варианта, что городские власти откажутся от команды. Стадион простаивать не должен, команда уже выступала в ФНЛ и ПФЛ.

Мы не планируем расставаться с Лантратовым зимой. Но все будет зависеть от предложений, мы же не можем препятствовать Илье, если будет вариант в топ-клубе. Но здесь мы тоже будем рассматривать именно предложения на место первого вратаря. Если он будет сидеть на лавке, перестанет прогрессировать, мы просто потеряем потенциального будущего вратаря сборной. Этого нельзя допустить. Летом мы рассматривали несколько предложений. «Спартака» там не было, был ЦСКА», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.