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Сегодня, 10:52

В «Химках» назвали слухами новость о переходе Глушакова в «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Глушаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника Дениса Глушкова в «Динамо». Сегодня о таком варианте трансфера сообщил известный комментатор Константин Генич.

«Это все слухи. Конечно, если «Динамо» сделает предложение нам, мы его рассмотрим. Но я думаю, что Денис останется в «Химках», — сказал Терюшков «СЭ».

Два последних сезона 35-летний футболист играл за «Химки». В минувшем сезоне он забил 11 мячей в 29 встречах премьер-лиги и стыковых матчей. Ранее Глушаков играл за такие московские клубы, как «Локомотив» и «Спартак».

Денис Глушаков. Гендиректор «Динамо» прокомментировал слухи про переход Глушакова
Денис Глушаков
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
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